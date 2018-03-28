Дондуа: Россия ушла от конструктивного обсуждения, чем поставила под вопрос фундаментальные принципы Женевских дискуссий

28.03.2018 20:48 В связи с совместным заявлением о неприменении силы Россия ушла от конструктивного обсуждения, чем поставила под вопрос фундаментальные принципы Женевских дискуссий, — об этом по завершении Женевских переговоров журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



«Важный вопрос, который мы рассмотрели – совместное заявление участников и неприменении силы.



Еще в первой половине дня, прежде чем мы дошли до этого вопроса на повестке дня, представители из России сделали ряд таких заявлений, которые были направлены не на то, чтобы во второй половине дня не произошло существенное обсуждение этого вопроса, и на самом деле так и произошло — они ушли от конструктивного обсуждения и сделали это таким образом, что поставили под вопрос те фундаментальные принципы, на чем основаны Женевские переговоры, то есть, соглашение о прекращении огня, которое было подписано между грузинскими и российскими президентами 12 августа 2008 года и которое было согласовано при посредничестве ЕС, а именно тогдашнего президента Франции Саркози. После всего этого, уже было сложно обсуждать тему совместного заявления по существу. В этом отношении мы не смогли продвинуться на этом раунде», — заявил Дондуа.



По его словам, обсуждение вопроса о неприменении силы продолжится.



43 раунд международных переговоров состоялся 27-28 марта в Женеве. Грузинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Помимо разработки текста о неприменении силы, главной темой обсуждения был факт посягательства на жизнь Арчила Тутунашвили.



Как заявил по завершении встречи Григорий Карасин, участники Женевских дискуссий не смогли договориться по тексту соглашения о неприменении силы.















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