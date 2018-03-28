Читадзе о безвизовом режиме Грузии с ЕС

28.03.2018 21:32 В день годовщины со дня вступления в силу безвизового режима Грузии с ЕС профессор Черноморского университета Тбилиси Ника Читадзе рассказал, что это значит для страны



"По разным оценкам, более 200 тысяч граждан Грузии пересекли границы стран Шенгенского договора и, соответственно, могут пользоваться теми благами, который предусматривает безвизовый режим", — сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.



Евросоюз отменил визы для Грузии в марте 2017 года. По последним данным, граждане Грузии 250 тысяч раз побывали в странах ЕС за это время. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.



В последнее время страны Евросоюза выражали недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.



Во избежание неприятностей, власти Грузии приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с реадмиссией человека, будут возлагаться на него самого.



Помимо всего прочего планируется ужесточение процедуры смены фамилии, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилию своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.















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