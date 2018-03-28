Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Читадзе о безвизовом режиме Грузии с ЕС


28.03.2018   21:32
В день годовщины со дня вступления в силу безвизового режима Грузии с ЕС профессор Черноморского университета Тбилиси Ника Читадзе рассказал, что это значит для страны

"По разным оценкам, более 200 тысяч граждан Грузии пересекли границы стран Шенгенского договора и, соответственно, могут пользоваться теми благами, который предусматривает безвизовый режим", — сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Евросоюз отменил визы для Грузии в марте 2017 года. По последним данным, граждане Грузии 250 тысяч раз побывали в странах ЕС за это время. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

В последнее время страны Евросоюза выражали недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.

Во избежание неприятностей, власти Грузии приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с реадмиссией человека, будут возлагаться на него самого.

Помимо всего прочего планируется ужесточение процедуры смены фамилии, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилию своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна