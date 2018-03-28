Лидеры Грузии поздравляют население страны с первой годовщиной либерализации визового режима

28.03.2018 21:41 Прошел один год с тех пор, как граждане Грузии получили право путешествовать в странах ЕС без необходимости получения виз. В связи с этой датой лидеры Грузии распространили заявления и поздравили население с годовщиной либерализации визового режима.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили: «28 марта исполняется один год с момента получения либерализации виз. Это самое большое достижение нашей страны. Конечно, это результат шагов, предпринятых властями, но, в то же время, результат европейского выбора нашего населения... Это огромная ответственность, и те шаги, которые сегодня предпринимают власти Грузии по этому направлению, чтобы максимально избежать увеличения количества нарушителей безвизового режима, безотлагательно принесут результат, и мы сможем, естественно, сохранить это величайшее добро. Очень важно, чтобы каждый гражданин позаботился об этом очень большом завоевании, которого мы достигли».



Министр иностранных дела Михаил Джанелидзе: «Либерализация визового режима является результатом не только огромных усилий правительства Грузии и и крупномасштабных реформ, это результат исторического выбора грузинского народа – европейских устремлений и их неукоснительной поддержки... Власти и общество Грузии бережно относятся к этому важнейшему завоеванию на пути евроинтеграции и прибегают ко всем мерам, чтобы страна полноценно выполнила условия, связанные с безвизовым режимом».



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе: «Год назад наши европейские друзья предоставили нам привилегию безвизового въезда в страны ЕС. Для нас это, конечно, привилегия и ответственность наряду с привилегией. Эту ответственность должны хорошо осознать как власти, так и каждый гражданин. Я уверен, что в будущем мы будем относится к этому вопросу с такой ответственностью. Очень важно, чтобы мы продемонстрировали себя нашим европейским друзьям соответствующим образом, что станет предпосылкой того, чтобы мы еще больше сблизились с Европой и Европейским союзом».



За прошедший год более 250 000 граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны. Однако наряду с отменой визового режима, за последние несколько месяцев в различных странах Европы увеличились количество запросов от граждан Грузии о предоставлении убежища, а также показатель совершенных преступлений, что является формальным основанием для задействования Механизма приостановления безвизового режима.



Чтобы справиться с этой проблемой, правительство Грузии планирует осуществить законодательные реформы, усилить полицейское сотрудничество с европейскими партнерами, а также провести информационную кампанию относительно правил пользования безвизовым режимом и угрозах нелегальной миграции.



Civil Georgia











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