Глава МИД: Грузия сделает все для сохранения безвизового режима с ЕС

28.03.2018 21:53 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе уверен, что безвизовому режиму с Евросоюзом в будущем ничего не грозит.



Евросоюз отменил визы для Грузии в марте 2017 года. По последним данным, со дня задействования безвизового режима ЕС для граждан Грузии им воспользовались более 192 тысяч граждан страны. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.



"Эта свобода, которая была предоставлена нашим гражданам, носит огромное политическое значение. Политическое значение выражено в прогрессе нашей европейской интеграции, а также в том, что у наших граждан есть полное понимание того, что мы являемся частью этой огромной свободы. Это не только политическая цель, а реальная возможность. А также это является выражением доверия к Грузии со стороны Евросоюза", — заявил Джанелидзе.



Грузия получила безвизовый режим в то время, когда в Евросоюзе были серьезные проблем, связанные с миграцией, отметил глава МИД.



"Политически для них было очень сложно принять данное решение. Однако наши реформы и ориентированные на результат переговоры с ЕС сделали это возможным. Сегодня мы делаем все, чтобы сохранить этот результат", — подчеркнул Джанелидзе.



По словам министра, грузинская сторона еще больше усилила сотрудничество с соответствующими структурами Евросоюза и изменила регуляции, чтобы закрыть все возможные лазейки, благодаря которым была возможность неправильно обращаться за убежищем.



"Наше незамедлительное реагирование принесло результат. Уверен, что европейская сторона очень скоро снимет этот вопрос, и в будущем у либерализации визового режима не будет никаких проблем", — подчеркнул Джанелидзе.



Заявление об этом глава МИД Грузии сделал после встречи с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, который в среду прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.



"Многие приезжают в Европу без виз. В Люксембург приехало огромное количество людей без виз, а затем они попросили убежища. Думаю, что это зависит от властей Грузии, ваше правительство должно объяснить гражданам правила путешествия в Европу и каковы процедуры присвоения убежища для граждан таких стран, как Грузия, где права человека не нарушаются", — заявил Ассельборн.



Люксембург — седьмое государство в Евросоюзе и Шенгенском пространстве после Бельгии, Нидерландов, Франции, Болгарии, Австрии и Исландии, которое признало Грузию безопасной страной.



Для соискателей убежища из Грузии с 29 января 2018 года задействована процедура, согласно которой соискателя убежища приглашают на интервью через четыре дня после просьбы о предоставлении убежища. А ответ на заявку дают через шесть дней после интервью.



При этом, по информации МИД, в 2017 году Люксембург не удовлетворил ни одну просьбу от граждан Грузии о предоставлении убежища.



Между тем, количество соискателей убежища в Европе из Грузии в 2017 году увеличилось на 35%, что стало причиной обеспокоенности некоторых стран Евросоюза.















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