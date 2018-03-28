Дондуа: Женевскому формату нужна не реформа, а политическая воля со стороны всех участников, чтобы гарантирована была безопасность

28.03.2018 22:02 По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Дондуа, на 43-ем раунде Женевских переговоров ничего не было сказано о реформировании формата.



Давид Дондуа отметил, что это – уникальный и хороший инструмент, чтобы отвечать на задачи, которые поставлены перед ним.



«Ни одного слова не было сказано о реформировании формата. Не было ни одного слова об этом ни в первой, ни во второй рабочей группе. В Женевских переговорах нечего реформировать. Женевский формат, с одной стороны, является уникальным и очень хорошим инструментом, чтобы отвечать на задачи, которые поставлены перед ним. Формат основан на документах международного права, юридических обязательствах и это – шестипунктное соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Задача такова – чтобы этот формат отвечал на те вызовы с точки зрения безопасности и гуманитарных вопросов, которые появились на оккупированных территориях Грузии после 2008 года», — заявил Давид Дондуа.



По его словам, Женевскому формату нужна не реформа, а политическая воля со стороны всех участников, чтобы гарантирована была безопасность.



«Женевский формат очень хороший и если и что-то нужно этому формату, это не реформа, а политическая воля всех участников для того, чтобы в стране раз и навсегда воцарились мир, стабильность и гарантирована была безопасность», — заявил Дондуа.



Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин не исключает изменения формата Женевских переговоров. Об этом Карасин заявил по завершении Женевских дискуссий.















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