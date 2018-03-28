Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили требует от СБУ и ГПУ вернуть его личные вещи, изъятые при обыске


28.03.2018   22:42
Адвокат выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михеила Сааакашвили Руслан Чернолуцкий обратился с повторным ходатайством к должностным лицам СБУ и Генпрокуратуры Украины о возврате личных вещей М.Саакашвили, которые были изъяты по месту его жительства в Киеве 5 декабря 2017 года во время обыска, или компенсации их стоимости.

Он напомнил, что подавал аналогичное ходатайство 1 марта, но правоохранители игнорируют данное требование, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" М.Саакашвили.

"Более месяца указанные ходатайства игнорируются, ответы на них не получены, и они по-прежнему не рассмотрены на сегодняшний день. Вещи не возвращены и стоимость их не возмещена", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.

Речь идет, в частности, о документах М.Саакашвили, мобильных телефонах, визитных карточках, ноутбуке.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор Говорущак заявил, что изъятые вещи были вроде как "потеряны", - отметил адвокат.

Р.Чернолуцкий также указал, что М.Саакашвили 19 марта через него передал в органы досудебного следствия лично подписанное ходатайство с требованием вернуть вещи, которые считает украденными.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна