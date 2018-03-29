МИД Грузии: Грузинские участники Женевских переговоров возложили ответственность за посягательство на жизнь Арчила Татунашвили на Россию

29.03.2018 10:12 Грузинские участники Женевских переговоров возложили ответственность за посягательство на жизнь Арчила Татунашвили на Российскую федерацию, как силу, осуществляющую эффективный контроль в оккупированных регионах, — об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.



По данным внешнеполитического ведомства Грузии, главной темой обсуждения в рамках 43-его раунда Женевских переговоров было незаконное посягательство на жизнь Арчила Татунашвили.



«Участники из Грузии призвали Российскую Федерацию не создавать препятствия для расследования, чтобы виновные предстали перед правосудием. Они также подчеркнули необходимость немедленного задержания убийцы Гиги Отхозория», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Как отмечается в заявлении, сопредседатели и участники из Грузию, и США осудили незаконное задержание и посягательство на жизнь вынужденно перемещенного лица Арчила Татунашвили.



«Задержку передачи тела семье почти на месяц они оценили как негуманное действие. Участники из Грузии подчеркнули, что пытки и убийство Татунашвили являются результатом бездействия со стороны России и ее оккупационных режимов по фактам посягательства на жизни Гиги Отхохория и Давида Башарули, что привело к поощрению насилия в отношении этнических грузин».



Как отмечают в МИД Грузии, на этом фоне «участники подчеркнули важность создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах Грузии и необходимость вывода российских военных сил, как это предусмотрено Соглашением о прекращении огня между Российской Федерацией и Грузией, достигнутым при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года».















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