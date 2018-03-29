Имнадзе: Регионы оккупированной Абхазии и Цхинвали стали территориями, где убийство и пытки остаются безнаказанными

29.03.2018 10:17 Регионы оккупированной Абхазии и Цхинвали стали территориями, где убийство и пытки остаются безнаказанными, — об этом заявил посол Грузии в ООН Каха Имнадзе.



Имнадзе выступил с речью в Совете Безопасности ООН, на открытых дискуссиях под названием «Коллективные действия по улучшению миротворческих операций ООН – содействие укреплению влияния и роста эффективности в сегодняшней сложной и высокорисковой среде».



Каха Имнадзе говорил о необходимости изменений в направлении операций по поддержанию мира.



«Увеличение числа жертв среди миротворцев достигло тревожных показателей в 2017 году — с 1994 года было зарегистрировано 56 фатальных случаев. Это напоминание для ООН и стран, участвующих в миротворческих миссиях, что нужно менять систему и приспособить ее к данной реальности. Изменения должны носить систематический характер и включать как оперативные действия, так и применение силы, разведку, обучение и т. д.



Безопасность персонала ООН является необходимой предпосылкой для достижения политического успеха любой миротворческой миссии, именно по этой причине приоритетным должно стать обеспечение этого.



Помимо акцента на военном компоненте миротворческих миссий, мы не должны упускать политический контекст и мандаты миротворческих операций. Очевидно, что миротворческие операции отдельно не дадут нам гарантию долгосрочный мир, если их не сопровождают политические решения и их поддержка», — заявил Имнадзе.



Примером изъянов в миротворческих миссиях с точки зрения безопасности, Каха Имнадзе назвал последний опыт Грузии.



«В этом контексте я хотел бы коснуться грузинского опыта с точки зрения участия в миротворческих операциях. Грузия никогда не участвовала в миротворческих миссиях с полноправным мандатом. Миссия наблюдателей ООН сыграла решающую роль в Грузии с точки зрения безопасности в Грузии с 1993 года. В 2009 году постоянный член Совета Безопасности ООН наложил вето на продолжение мандата Миссии наблюдателей ООН в Грузии, который создал опасный прецедент в истории Организации Объединенных Наций.



Прекращение мандата UNOMIG, которому предшествовало завершение деятельности миссии ОБСЕ, создало в оккупированных регионах Грузии полный вакуум и по оценке Верховного комиссара по права человека в ООН, эти регионы стали черными дырами, содействующими нарушению прав человека и стали одними из самых недоступных для мира мест», — заявил Каха Имнадзе.



По его словам, ярким примером угроз в оккупированных регионах является насильственная смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



По словам Кахи Имнадзе, нынешняя ситуация указывает на необходимость создания механизмов международной безопасности на местах, как это предусмотрено Соглашением о прекращении огня между Российской Федерацией и Грузией, достигнутым при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года.















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