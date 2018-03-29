МИД Грузии распространяет заявление в связи с 43 раундом Женевских переговоров

29.03.2018 10:19 По данным Министерства иностранных дел, 27-28 марта состоялся 43-ий раунд Женевских международных переговоров, в рамках которого основным предметом обсуждения было незаконное посягательство на жизнь Арчила Татунашвили и создание в оккупированных районах механизмов безопасности, с полным соблюдением Соглашения о прекращении огня, необходимость чего продемонстрировали недавние события.



Как говорится в заявлении ведомства, сопредседатели и участники из Грузию, и США осудили незаконное задержание и посягательство на жизнь вынужденно перемещенного лица Арчила Татунашвили.



«Задержку передачи тела семье почти на месяц они оценили как негуманное действие. Участники из Грузии подчеркнули, что пытки и убийство Татунашвили являются результатом бездействия со стороны России и ее оккупационных режимов по фактам посягательства на жизни Гиги Отхохория и Давида Башарули, что привело к поощрению насилия в отношении этнических грузин.



Грузинские участники Женевских переговоров возложили ответственность за посягательство на жизнь Арчила Татунашвили на Российскую федерацию, как силу, осуществляющую эффективный контроль в оккупированных регионах.



Участники из Грузии призвали Российскую Федерацию не создавать препятствия для расследования, чтобы виновные предстали перед правосудием. Они также подчеркнули необходимость немедленного задержания убийцы Гиги Отхозория.



На этом фоне участники подчеркнули важность создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах Грузии и необходимость вывода российских военных сил, как это предусмотрено Соглашением о прекращении огня между Российской Федерацией и Грузией, достигнутым при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении ведомства.



Кроме того, по данным МИД Грузии, состоялась интенсивная дискуссия в связи с проектом заявления Женевских международных переговоров о применении силы.



«Участники из Грузии вновь пояснили, что принятие этого заявления должно служить конкретной цели, в частности началу процесса выполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Грузинские и американские участники подчеркнули необходимость подтвердить приверженность Российской Федерации неприменению силы и обеспечить ее выполнение. Российская Федерация продемонстрировала деструктивный подход и преднамеренными провокационными заявлениями ввела переговоры по вопросу неприменении силы на текущем раунде в тупик», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Следующий раунд переговоров состоится в июне 2018 года.















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