Гражданское общество Грузии требует от властей большей солидарности Западу

29.03.2018 11:39 Гражданское общество Грузии требует от властей большей солидарности Западу. По их мнению, на фоне того, когда Запад объединяется против Москвы из-за химического нападения, происшедшего в Великобритании, молчание официального Тбилиси неприемлемо.



Бывшие дипломаты, политологи, и представители искусства считают, что для выражения солидарности по отношению Запада существует много средств, в том числе высылка российских дипломатов, запрещение пропагандистских каналов, и установление санкций российским государственным компаниям.



Философ Лаша Бакрадзе считает, что запрещение российский каналов является одной из форм, которым Грузия может быть на стороне цивилизованного мира, и использовать в свою пользу протестную волну Запада.



Вице-президент Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия считает, что солидарность создает реальную силу, которая должна дать в будущем конкретные результаты.



Несмотря на то, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, в секции российских интересов посольства Швейцарии работает около десяти российских дипломатов.



Бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе считает, что Грузия должна согласовать с западными партнерами конкретные шаги, направленные против России.



Бывший посол Грузии в США Давид Сихарулидзе заявил, что у Грузии есть множество возможности для создания дискомфорта России, в том числе учет тех российских компаний, которые нарушают международное законодательство, и работают на оккупированных территориях Грузии.



С тех пор, как Россию обвинили в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери нервнопаралитическим газом, 27 государств цивилизованного мира выдворили до 150 российских дипломатов.

















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