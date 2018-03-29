Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданское общество Грузии требует от властей большей солидарности Западу


29.03.2018   11:39
Гражданское общество Грузии требует от властей большей солидарности Западу. По их мнению, на фоне того, когда Запад объединяется против Москвы из-за химического нападения, происшедшего в Великобритании, молчание официального Тбилиси неприемлемо.

Бывшие дипломаты, политологи, и представители искусства считают, что для выражения солидарности по отношению Запада существует много средств, в том числе высылка российских дипломатов, запрещение пропагандистских каналов, и установление санкций российским государственным компаниям.

Философ Лаша Бакрадзе считает, что запрещение российский каналов является одной из форм, которым Грузия может быть на стороне цивилизованного мира, и использовать в свою пользу протестную волну Запада.

Вице-президент Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия считает, что солидарность создает реальную силу, которая должна дать в будущем конкретные результаты.

Несмотря на то, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, в секции российских интересов посольства Швейцарии работает около десяти российских дипломатов.

Бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе считает, что Грузия должна согласовать с западными партнерами конкретные шаги, направленные против России.

Бывший посол Грузии в США Давид Сихарулидзе заявил, что у Грузии есть множество возможности для создания дискомфорта России, в том числе учет тех российских компаний, которые нарушают международное законодательство, и работают на оккупированных территориях Грузии.

С тех пор, как Россию обвинили в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери нервнопаралитическим газом, 27 государств цивилизованного мира выдворили до 150 российских дипломатов.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна