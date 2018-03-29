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Вопрос о реформировании Женевских дискуссий на переговорах не рассматривался - Дондуа


29.03.2018   12:23
Вопрос о реформировании Женевских дискуссий не рассматривался и ни одной из сторон-участниц этот вопрос в ходе заседания не ставился, - об этом заявил вчера журналистам замглавы МИД Грузии Давид Дондуа.

По его словам, формат переговоров полностью отвечает тем вызовам и нуждам, которые стоят в Грузии и на грузинских оккупированных территориях.

«О реформировании женевского формата вообще не было речи. Женевские дискуссии не нуждаются в реформе. Женевский формат – уникален и это хороший инструмент для того, чтобы отвечать тем задачам, что есть и который основывается на документах международного права, юридических обязательных документах. Задача же заключается в том, чтобы формат отвечал тем вызовам, задачам по безопасности и в гуманитарном плане, которые возникли на оккупированных территориях Грузии с 2008 года», - отметил Давид Дондуа.

Вчера с утра в СМИ распространялась информация о том, что грузинская сторона собиралась пойти на компромисс, и менялся формат Женевских дискуссий, в которых Россия была бы не ответчиком, а переговорной стороной. Эту информацию утвердительной форме распространяла бывшая замглавы МИД Грузии, член «Национального движения» Нино Каландадзе, по словам которой, на Давида Дондуа с грузинской стороны оказывалось давление.






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