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Арешидзе: Квирикашвили - один из кандидатов в президенты
29.03.2018 12:28
"Грузинская мечта" рассматривает Георгия Квирикашвили кандидатом в президенты. Об этом эксперт Мамука Арешидзе заявил в беседе с "Праймтайм". По его словам, это решение не окончательное, и может измениться.
"Пока ничего не решено, но в "Грузинской мечте" идет разговор об этом. Георгий Квирикашвили один из кандидатов в президенты"- заявил Мамука Арешидзе.
Напомним, что президентские выборы состоятся в октябре. Кого представит официально кандидатом в президенты "Грузинская мечта" пока не известно.
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