Арешидзе: Квирикашвили - один из кандидатов в президенты

29.03.2018 12:28 "Грузинская мечта" рассматривает Георгия Квирикашвили кандидатом в президенты. Об этом эксперт Мамука Арешидзе заявил в беседе с "Праймтайм". По его словам, это решение не окончательное, и может измениться.



"Пока ничего не решено, но в "Грузинской мечте" идет разговор об этом. Георгий Квирикашвили один из кандидатов в президенты"- заявил Мамука Арешидзе.



Напомним, что президентские выборы состоятся в октябре. Кого представит официально кандидатом в президенты "Грузинская мечта" пока не известно.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

