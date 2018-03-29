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Оппозиция протестует против высоких зарплат руководителей регулирующих комиссий


29.03.2018   12:30
Свыше 20 000 лари в месяц и 240 000 лари в год - это оклад руководителя Национальной регулирующей комиссии коммуникаций. Председателю Национальной комиссии регулирования энергетики и водоснабжения Грузии в виде зарплаты начисляется 12 000 в месяц, а в течение года 144 000 лари.

В "Национальном движении" говорят, что трудовое возмещение руководящих лиц регулирующей комиссии неадекватно высокое, поэтому оппозиция выступает с инициативой ужесточения закона, чтобы ни у какого должностного лица в стране не было зарплаты выше, чем у президента.

В стране работают две регулирующие комиссии. Ни на комиссию коммуникаций, ни на НКРЭ не распространяется законодательство о публичной службе, и новый закон о трудовом возмещении. Часть большинства читает, что правило определения трудового возмещения регулирующих комиссий следует пересмотреть. А другая часть большинства видит угрозу в снижении зарплаты сотрудникам регулирующих комиссий. В правящей партии говорят, что вмешательство парламента в эту сферу может увеличить риск коррупции в комиссиях.

"Национальное движение" уже зарегистрировало в парламенте поправки к закону "О национальных регулирующих органах".







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