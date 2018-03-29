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В Национальном архиве открылась выставка «Грузия и Украина 100 лет назад»


29.03.2018   12:59
В Национальном архиве Грузии открылась выставка под названием «Грузия и Украина 100 лет назад».

Экспозиция является частью тех мероприятий, которые посвящены 100 летнему юбилею дипломатических отношений между Грузией и Украиной.

По информации Национального архива, выставка охватывает более 60 документов, отображающих историю 1918-1921 годов дипломатических отношений Грузии-Украины 100 лет назад. Документы хранятся в архивах Грузии и Украины. В их числе – декрет о независимости Центральной Рады Украины от 7 ноября 1917 года; акт независимости от 26 мая 1918 года, провозглашенный Национальным советом Грузии; материалы о дипломатических представительств Украины на Кавказе и т.д.

Выставка в Национальном архиве продлится до 9 апреля.






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