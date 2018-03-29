У России нет воли использования Женевского формата для мирных процессов - Цкитишвили

29.03.2018 15:19 Пересмотр Женевских переговоров не так необходим, как воля конкретных сторон, в этом случае России, чтобы Женевский формат реально был использован для мирных процесса, — об этом заявил член парламентского комитета по иностранным делам Дмитрий Цкитишвили.



По его словам, у России нет воли для использования Женевского формата для мирных процессов и она пытается представить все так, что текущий формат плохой.



«Нее нет политической воли, она не делает конкретных шагов и пытается предложением нового формата представить, якобы формат плохой. В это время, если в том формате будут вновь одни и те же страны, по той же политике, естественно, что и новый формат не принесет ничего», — отметил Цкитишвили.



По словам депутата, если Россия активизировала разговор о смене Женевского формата и ввела переговоры в тупик, у Грузии остается лишь один рычаг – поддержка международного содружества. То, что в переговорах участвуют ЕС и США, по словам Цкитишвили, уже дает возможность рассмотреть проблемные вопросы в международном формате.



«Нашим рычагом вновь остается международное содружество, вместе с которым мы должны осуществить давление на Россию, чтобы постепенно пошла на уступки. Очень сложно, но в конечном счете, это та дорога, которая будет успешной, важной и правильной», — заявил депутат.















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