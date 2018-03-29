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Великобритания конфискует недвижимость, приобретенную на средства «сомнительного происхождения»


29.03.2018   15:24
Британские законодатели начинают бороться с экономическими преступлениями. Сегодня члены межпартийной группы обсудят вопрос об ужесточении наказания за подобные преступления.

Законодатели требуют выявления и наказания лиц, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма.

Члены бюджетного комитета требуют, чтобы список компаний и физических лиц, уличенных в экономических преступлениях, был подготовлен к 8 мая.

Согласно подсчетам Transparency International, общая сумма недвижимости, приобретенной в Великобритании на сомнительные средства, достигает 4,4 млрд фунтов стерлингов. Большинство этой собственности принадлежит россиянам.

Правительство Великобритании заявляет, что будет активно использовать новые регуляции для ареста имущества, приобретенного на неподтвержденные средства. Соответствующие органы уже изучают два подобных здания, владелец которых «связан с политикой».

Изъятие и конфискация недвижимости будет возможна в том случае, если владелец не может обосновать происхождение средств, затраченных на приобретение данного имущества. В случае же если собственник введет следствие в заблуждение, он может быть оштрафован либо отправлен за решетку сроком до двух лет.






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