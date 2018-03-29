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Талаквадзе: Выдворение российского дипломата из Грузии является подтверждением солидарности Великобритании


29.03.2018   15:38
Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что выдворение российского дипломата из Грузии является подтверждением солидарности Великобритании.

По его словам, выражение Грузией поддержки странам–партнерам является очень важным.

«Этот факт является ясным выражением поддержки и солидарности действиям конкретно Великобритании. Выдворение российского дипломата из Грузии – подтверждение солидарности. Выражение поддержки нашим партнерам очень важно и этот шаг является подтверждением этой солидарности», — заявил Арчил Талаквадзе.






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