Квирикашвили: Перемены - обычное дело, я пока никуда уходить не собираюсь

29.03.2018 15:46 «Я пока не собираюсь никуда уходить», — так ответил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на вопрос журналистов.



Представители СМИ спросили главу правительства об изменениях в кабинете министров и возможном уходе премьера со своего поста.



«Перемены — обычное дело, я пока никуда уходить не собираюсь. Нам нужно сделать много важных дел. Успокойтесь, стране нужна стабильность и все будет хорошо», — заявил Георгий Квирикашвили.















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