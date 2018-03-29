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Квирикашвили: Перемены - обычное дело, я пока никуда уходить не собираюсь


29.03.2018   15:46
«Я пока не собираюсь никуда уходить», — так ответил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на вопрос журналистов.

Представители СМИ спросили главу правительства об изменениях в кабинете министров и возможном уходе премьера со своего поста.

«Перемены — обычное дело, я пока никуда уходить не собираюсь. Нам нужно сделать много важных дел. Успокойтесь, стране нужна стабильность и все будет хорошо», — заявил Георгий Квирикашвили.






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