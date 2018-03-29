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США могут пойти на блокировку российских активов


29.03.2018   16:43
В последнем интервью посол США в столице РФ Джон Ханстман сообщил, что пока четкого решения по поводу блокировки российских активов еще не принято, но такую возможность американская сторона не исключает.

Первая причина, по которой США колеблется в принятии решения – надежда на нормализацию отношений с Россией – сказал посол. Американскому дипломату задали вопрос о действии Венской конвенции, которая гарантирует активам неприкосновенность. На что американский дипломат заявил, что существуют и другие международные стандарты, которые позволяют замораживать активы отдельных лиц представляющих опасность для государства и стран-агрессоров.

По мнению Джон Хантсмана высылка российских дипломатов из США из-за отравления Сергея Скрипаля – это не повод для паники:

«Я люблю историю и очень часто обращаюсь к историческим книгам, которые описывают американо-российские отношения. Были времена настоящего кризиса, однако были и времена надежного сотрудничества, я бы даже сказал партнерства. Даже сейчас, несмотря на все разногласия и обвинения, мы сможем спокойно сесть за стол переговоров и обсудить все важные вопросы», — отметил Джон Хантсман.

Дипломам негативно высказался в отношении произошедшего в Солсбери. По его мнению, ответственные партнеры, которые хотят наладить отношения – так не поступают.






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