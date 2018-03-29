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Квирикашвили: Я пока никуда уходить не собираюсь
29.03.2018 17:21
«Я пока не собираюсь никуда уходить», — так ответил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на вопрос журналистов.
Представители СМИ спросили главу правительства об изменениях в кабинете министров и возможном уходе премьера со своего поста.
«Перемены — обычное дело, я пока никуда уходить не собираюсь. Нам нужно сделать много важных дел. Успокойтесь, стране нужна стабильность и все будет хорошо», — заявил Георгий Квирикашвили.
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