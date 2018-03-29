Секции интересов России посольства Швейцарии уже передали ноту МИД Грузии о выдворении российского дипломата

29.03.2018 17:22 Посольство Швейцарии уже передало секции интересов России ноту внешнеполитического ведомства Грузии о выдворении российского дипломата из Грузии, — об этом Первому каналу сообщили в посольстве Швейцарии.



Как отметили в посольстве Швейцарии, это требование не будет иметь влияния на мандат Швейцарии представлять интересы России в Грузии и интересы Грузии в России.



«Посольство Швейцарии получило и передало секции интересов России ноту министерства иностранных дел Грузии с требованием, чтобы сотрудник секции интересов России покинул Грузию. Данное требование не будет иметь влияния на мандат Швейцарии представлять интересы России в Грузии и интересы Грузии в России», — говорится в информации посольства Швейцарии.



Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.















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