|
Секции интересов России посольства Швейцарии уже передали ноту МИД Грузии о выдворении российского дипломата
29.03.2018 17:22
Посольство Швейцарии уже передало секции интересов России ноту внешнеполитического ведомства Грузии о выдворении российского дипломата из Грузии, — об этом Первому каналу сообщили в посольстве Швейцарии.
Как отметили в посольстве Швейцарии, это требование не будет иметь влияния на мандат Швейцарии представлять интересы России в Грузии и интересы Грузии в России.
«Посольство Швейцарии получило и передало секции интересов России ноту министерства иностранных дел Грузии с требованием, чтобы сотрудник секции интересов России покинул Грузию. Данное требование не будет иметь влияния на мандат Швейцарии представлять интересы России в Грузии и интересы Грузии в России», — говорится в информации посольства Швейцарии.
Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна