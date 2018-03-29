Решение о выдворении российского дипломата запоздало на несколько дней - Бокерия

29.03.2018 17:26 Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия назвал правильным решение руководства страны о выдворении из Грузии российского дипломата.



Как отметил политик в интервью Первому каналу, данное решение хотя и запоздало на несколько дней, однако лучше поздно чем никогда.



Согласно заявлению МИД Грузии, выдворение сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии связано с фактом отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.















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