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Решение о выдворении российского дипломата запоздало на несколько дней - Бокерия
29.03.2018 17:26
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия назвал правильным решение руководства страны о выдворении из Грузии российского дипломата.
Как отметил политик в интервью Первому каналу, данное решение хотя и запоздало на несколько дней, однако лучше поздно чем никогда.
Согласно заявлению МИД Грузии, выдворение сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии связано с фактом отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.
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