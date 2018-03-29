Позиция грузинских властей по закону «Об оккупированных территориях» должна быть категоричной - Самадашвили

29.03.2018 18:07 Член парламентской фракции «Национальное движение» Саломе Самадашвили считает, что позиция грузинских властей по закону «Об оккупированных территориях» должна быть категоричной, так как это та правовая рамка, которая защищает интересы территориальной целостности страны.



«После заявления России очевидно, что когда в заявлении премьер-министра шла речь о пространстве, это пространство касалась проведения интересов России, что является снятием статуса оккупанта и признанием де-факто властей сторонами. Эта попытка была остановлена после давления оппозиции и протеста. Как видно, Россия пытается осуществить те же цели в других форматах. Поэтому начался разговор об изменении Женевского формата, однако мы не дадим властям возможность, уступить государственные интересы в каких-либо форматах», — заявила Самадашвили.















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