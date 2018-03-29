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«Европейская Грузия» приветствует высылку российского дипломата
29.03.2018 18:08
Оппозиционная партия “Европейская Грузия” приветствует решение министерства иностранных дел о высылке российского дипломата в знак солидарности с властями Великобритании. “Лучше поздно, чем никогда”, – заявил один из лидеров движения Гига Бокерия.
“Мы изначально придерживались такой позиции, что Грузия должна присоединится к реакции свободного мира на агрессию Российской Федерации в Великобритании. Было бы лучше, если бы это произошло раньше, но это правильный шаг”, – отметил оппозиционер. Вместе с тем, он считает действия правительства непоследовательными, что может нести угрозу для страны.
Напомним, ранее МИД Грузии объявил о высылке российского дипломата в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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