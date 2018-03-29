Грузия будет председательствовать в Совете Европы

29.03.2018 18:14 Грузинская делегация продолжает визит в Конгрессе Совета Европы. Делегация, в состав которой входят вице-президенты Национальной ассоциации местного самоуправления Грузии, председатель городского собрания Тбилиси Георгий Ткемаладзе, и член представительского органа столицы Тамар Талиашвили, а также депутат городского собрания Тбилиси Бека Давитулиани, руководитель данной делегации, представитель городского собрания Рустави Нино Кавтарадзе, член Верховного Совета А/Р Аджарии Ираклий Чеишвили, и депутат городского собрания Мцхеты Севдия Угрехелидзе, присутствовала на заседании Конгресса, и приняла активное участие в решении вопросов, стоящих перед Советом Европы.



Члены делегации также провели встречи с Генеральным секретарем Конгресса Совета Европы Андреасом Кифером, где обсудили вопрос председательства Грузии в Совете Европы.



Стороны рассмотрели мероприятия, которые следует осуществить после выборов Грузии страной-председателем Совета Европы, говорили об актуальных для Совета Европы важных направлениях, и тех вызовах, которые, возможно, возникнут перед Грузией, как страной-председателем Совета Европы.



Грузинская делегация приняла участие в сессии, проведенной в местной палате Конгресса Совета Европы, на котором с докладом о Грузии перед комитетом выступил представитель Великобритании, член палаты регионов Совета Европы Стюарт Диксон.



Диксон говорил о выборах самоуправления, проведенных в стране в 2017 году, и положительно оценил этот процесс.



Выборы положительно оценил также германский делегат Конгресса из Народной партии Европы Андреас Галстер.



По его словам, с точки зрения демократии и реформ Грузия примерная страна в регионе, которая идет по правильному пути, и должна продолжить ход в том же духе.



Представители грузинской делегации выступили на заседании комитета с речью, после чего поблагодарили присутствующих за положительную оценку выборов, проведенных в Грузии, и поддержку демократических процессов в стране.



Грузинская сторона отметила, что наблюдательская миссия Конгресса Совета Европы еще раз приедет в Грузию в апреле текущего года, и подготовит пространный отчет о текущих демократических процессах в стране.

















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