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Грузия будет председательствовать в Совете Европы


29.03.2018   18:14
Грузинская делегация продолжает визит в Конгрессе Совета Европы. Делегация, в состав которой входят вице-президенты Национальной ассоциации местного самоуправления Грузии, председатель городского собрания Тбилиси Георгий Ткемаладзе, и член представительского органа столицы Тамар Талиашвили, а также депутат городского собрания Тбилиси Бека Давитулиани, руководитель данной делегации, представитель городского собрания Рустави Нино Кавтарадзе, член Верховного Совета А/Р Аджарии Ираклий Чеишвили, и депутат городского собрания Мцхеты Севдия Угрехелидзе, присутствовала на заседании Конгресса, и приняла активное участие в решении вопросов, стоящих перед Советом Европы.

Члены делегации также провели встречи с Генеральным секретарем Конгресса Совета Европы Андреасом Кифером, где обсудили вопрос председательства Грузии в Совете Европы.

Стороны рассмотрели мероприятия, которые следует осуществить после выборов Грузии страной-председателем Совета Европы, говорили об актуальных для Совета Европы важных направлениях, и тех вызовах, которые, возможно, возникнут перед Грузией, как страной-председателем Совета Европы.

Грузинская делегация приняла участие в сессии, проведенной в местной палате Конгресса Совета Европы, на котором с докладом о Грузии перед комитетом выступил представитель Великобритании, член палаты регионов Совета Европы Стюарт Диксон.

Диксон говорил о выборах самоуправления, проведенных в стране в 2017 году, и положительно оценил этот процесс.

Выборы положительно оценил также германский делегат Конгресса из Народной партии Европы Андреас Галстер.

По его словам, с точки зрения демократии и реформ Грузия примерная страна в регионе, которая идет по правильному пути, и должна продолжить ход в том же духе.

Представители грузинской делегации выступили на заседании комитета с речью, после чего поблагодарили присутствующих за положительную оценку выборов, проведенных в Грузии, и поддержку демократических процессов в стране.

Грузинская сторона отметила, что наблюдательская миссия Конгресса Совета Европы еще раз приедет в Грузию в апреле текущего года, и подготовит пространный отчет о текущих демократических процессах в стране.







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