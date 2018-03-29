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Хулордава: Итогом деструктивной позиции России является то, что очередной раунд Женевских переговоров завершился безрезультатно


29.03.2018   19:36
Итогом деструктивной позиции России является то, что и очередной раунд Женевских переговоров завершился также безрезультатно, как и проведенные ранее раунды, — об этом журналистам заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава.

По словам депутата, это свидетельствует лишь о том, что у российской стороны нет воли решения конфликта и выполнения взятых на себя обязательств.

«Этот итог печален. Мы должны продолжить работу с нашими международными партнерами, так как по этим вопросам у нас и международного сообщества общие позиции», — заявила Хулордава.






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