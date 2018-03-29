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Зураб Алавидзе покидает должность


29.03.2018   19:49
Министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе покидает должность.

Как заявили Первому каналу в личном разговоре несколько источников, на посту Алавидзе должна сменить глава правительственной администрации Майя Цкитишвили.

Официальное заявление в связи с изменениями в кабинете министров будет сделано в ближайшие дни.

Зураб Алавидзе был назначен министром регионального развития и инфраструктуры Грузии в ноябре 2016 года. До этого Алавидзе работал в администрации правительства.

Что же касается Майи Цкитишвили, то она работает да должности руководителя администрации правительства с 1 ноября 2012 года.








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