Кацарава: Выдворив дипломата Грузия проявила солидарность с Великобританией

29.03.2018 19:56 Выдворением сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарии Грузия выразила солидарность с Великобританией, — об этом заявила председатель парламентского комитета по внешним связям, глава группы грузинско-британской дружбы Софо Кацарава.



Депутат отметила, что Великобритании является стратегическим партнером Грузии.



Напомним, МИД Грузии выдворяет сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарии. Российский дипломат должен покинуть Грузию в течение 7 дней.















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