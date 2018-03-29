|
Кацарава: Выдворив дипломата Грузия проявила солидарность с Великобританией
29.03.2018 19:56
Выдворением сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарии Грузия выразила солидарность с Великобританией, — об этом заявила председатель парламентского комитета по внешним связям, глава группы грузинско-британской дружбы Софо Кацарава.
Депутат отметила, что Великобритании является стратегическим партнером Грузии.
Напомним, МИД Грузии выдворяет сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарии. Российский дипломат должен покинуть Грузию в течение 7 дней.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна