Оппозиция не советует правящей команде изменения и пересмотра женевского формата

29.03.2018 19:57 Оппозиция не советует правящей команде изменения и пересмотра женевского формата. Между тем в правящей команде заявляют, что оппоненты не должны обращать особого внимания на заявление заместителя министра иностранных дел России, Григория Красина.



Член политического совета ЕНД Григол Вашадзе считает, что женевский формат не следует пересматривать.



"Россия разыграла очень простую комбинацию в два хода, если бы у них получилось принять соглашение о неприменении силы с участием Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, это превосходно. А если нет, сейчас свою безуспешность используют для того, чтобы утверждать, что женевский формат нуждается в пересмотре"- заявил Вашадзе.



По заявлению вице-спикера парламента Георгия Вольски, Карасина устраивают внутренние обсуждения в Грузии. По его словам, именно заявления официальных лиц России вызвали критику премьер-министра Грузии со стороны оппозиционных партий.



"Надо знать, что Карасина, точнее не Карасина, а Россию, устраивает такое положение, когда не существует возможности договориться. Исходя из этого, не надо принимать его заявление за конспект"- заявил Георгий Вольски.



















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