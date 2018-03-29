Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не комментирует высылку российского дипломата

29.03.2018 20:05 Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не комментирует решение МИД Грузии о высылке российского дипломата "в знак солидарности с Великобританией".



"Не комментируем", — заявили в секции РИА Новости.



Напомним, что в связи с делом Сергея Скрипаля, Министерство иностранных дел Грузии объявляет неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и требует, чтобы он покинул Грузию в 7-дневный срок.



«Министерство выражает солидарность с Объединенным Королевством, разделяет позицию Объединенного Королевства и международной общественности в связи с этим вопросом и, соответственно, объявляет неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и требует, чтобы он покинул Грузии в 7-дневный срок», - говорится в заявлении.















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