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Россия должна знать, что есть вопросы, которые мы не уступим - аналитики


29.03.2018   20:21
Аналитики, работающие по вопросам безопасности, отзываются на очередной раунд переговоров в Женеве.

Эксперты по-прежнему говорят об опасности компромиссов с Москвой, и призывают власть не вестись на спекуляции России, связанные с изменением формата Женевы.

"Очень хорошо, и следует ценить то, что вчера произошло, делегация Грузии не приняла это заявление. Людей, которые, я уверен, были под большим давлением, и все же отказались принять вредоносное для интересов страны решение, следует поблагодарить. Важно, чтобы мы продолжили этот курс, и не пошли на ничего не дающие уступки с Россией. Дипломатия искусство компромиссов, но компромиссы не могут быть односторонними. Российских дипломатов выдворили почти из 30 стран, и в это время идти на демонстративную уступку с Россией было бы неразумным шагом с нашей стороны"- заявил основатель "Ассоциации реформ Грузии" (GRASS) Шота Утиашвили.

Председатель Национальной платформы форума гражданского общества Восточного партнерства, Каха Гоголашвили считает, что необходима осторожность с Россией, чтобы они не "протащили" такой вопрос, который навредит интересам Грузии.

По его словам, Россия должна знать, что есть вопросы, которые Грузия не уступит.

"У России есть своя повестка дня, и очень трудно заставит ее изменить эту повестку дня. Нам надо проявлять большую осторожность, чтобы они не "протащили" что-нибудь такое, что не входит в наши интересы. Разумеется, провокации нам не нужны, но надо четко показать красные линии. Во всяком случае, наверное, нужны оба, и мягкость, и жесткость. Мягкость с той точки зрения, что не следует вызывать Россию, поскольку это рискованно, но она непременно должна знать те вопросы, которые мы не уступим"- говорит Каха Гоголашвили.






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