Паскаль Менье: Многие страны, включая Грузию, выразили солидарность с Великобританией, и мы выдворим российских дипломатов с нашей территории

29.03.2018 21:07 «Многие страны, включая Грузию, выразили солидарность с Великобританией, и мы выдворим российских дипломатов с нашей территории », — заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.



Посол сказал, что такие решения показывают, что ЕС как таковой, не потерпит совершения преступления.



«Я думаю, что это мощный сигнал для Москвы. Надеюсь, Россия это понимает. У нас хорошие отношения с Россией, мы уважаем Россию, её историю и людей. Мы не враги России, но страна должна также понимать, что у нас есть принципы, ценности, которые лучше, чтобы РФ разделяла и уважала», — сказал посол Франции в Грузии.



Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.















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