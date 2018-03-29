Давид Сихарулидзе: Изначально было неправильно ожидать, что Россия конструктивно подойдет к соглашению о неприменении силы

29.03.2018 21:09 Изначально было неправильно ожидать, что Россия конструктивно подойдет к соглашению о неприменении силы - заявил "Интепрессньюс" председатель "Атлантического совета Грузии" Давид Сихарулидзе, комментируя очередной раунд женевских дискуссий.



Сихарулидзе отметил, что Грузия давно односторонне взяла обязательство о неприменении силы, и досконально выполняет соглашение о прекращении огня из шести пунктов, и если кто-то грубо нарушает это соглашение, то Российская Федерация.



"Россия всегда старается максимально заблокировать все инициативы в женевском формате. Этот формат создан для выполнения плана из шести пунктов о прекращении огня, который Россия грубо нарушает. Мне непонятно, почему вообще выдвинули вопрос заявления о неприменении силы, поскольку было ясно, что Россия постарается осуществить частичную легитимацию правительств оккупированных территорий. Думаю, изначально было неправильное ожидание (если было такое ожидание), что Россия конструктивно подойдет к соглашению о неприменении силы. Думаю, очень хорошо, что мы не поддались на эту дипломатическую уловку, и не дали использовать формат женевских дискуссий для того, чтобы достичь своей задачи"- заявил Давид Сихарулидзе.



По его мнению, заявление Министерства иностранных дел России о том, что вопреки обнадеживающему заявлению, сделанному премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили 9 марта в связи с прогрессом на женевских переговорах, представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию, носит полностью пропагандистской характер. Тем не менее, по словам Давида Сихарулидзе, цель заявления Георгия Квирикашвили остается непонятной.



"Заявление премьера еще раз подтверждает, что у Грузии нет хорошо осмысленной стратегии безопасности. В том числе нет стратегии отношений с Россией. Нет системы принятия и осуществления решения на высшем стратегическом уровне по вопросам безопасности и международных отношений, ни правовой рамки, ни институциональной, ни хорошо сформированной практики. Это проблема, на которую мы должны обратить внимание"- заявил Давид Сихарулидзе.



Напомним, что на очередном раунде женевских переговоров 27-28 марта участники не смогли договориться о заявлении в связи с соглашением о неприменении силы.















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