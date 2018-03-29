Правительство "мечты" не согласилось на ультиматум России из-за негативной реакции партнеров и общества - Шашкин

29.03.2018 21:26 Единственная задача России, вновь вернуться к гипотезе, которая была до войны 2008 года.



43-й раунд женевских переговоров вновь закончился безрезультатно. Дело грузинского военного, Арчила Татунашвили, убитого в оккупированном Цхинвали, тело которого передали на контролируемую территорию Грузии спустя месяц, была одной из главных тем рассмотрения. Основным вопросом по-прежнему была тема о неприменении силы, по которой не удалось договориться, поскольку Россия не хочет быть зафиксированной как сторона.



Бывший министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин в беседе с "Ньюпост" отметил, что власть "Грузинской мечты" не пошла на предложение России, поскольку увидела негативный настрой грузинского общества, а также мнение партнеров нашей страны в связи с этим:



"Это был достаточно интересный момент в новейшей истории нашей страны, встреча в Женеве была зеркальным отражением той ситуации, которая идет вокруг Грузии в грузинско-российских отношениях. Известно, что у России на данную минуту есть единственная задача, желание не быть стороной в российско-грузинских отношениях, противостоянии. Она хочет перенести это противостояние в разрез противостояния Грузии и Абхазии, Грузии и Цхинвальского региона, и быть посредником. То же самое, что она делала до 2008 года, когда говорила, что у Грузии есть проблема с Сухуми и Цхинвали, а себя позиционировала в качестве посредника и примирителя.



После открытой войны и интервенции 2008 года Россия зафиксирована в мире как сторона этого противостояния. Сейчас единственная задача России, вновь вернуть тему к гипотезе, которая была до 2008 года. Перед этой встречей Карасин сделал заявление, в то же время премьер-министр Грузии отправил крайне капитулянтское, и ужасное письмо в Российскую Федерацию. Заместитель министра иностранных дел Грузии сделал весьма неоднозначные заявления, дающие возможность интерпретации, и тем самым произошло тестирование общественного мнения Грузии, какая последует реакция внутри Грузии за этими заявлениями. Реакция была очень негативной, в то же время за этим последовала негативная реакция со стороны наших партнеров.



Правительство "Грузинской мечты" увидело, что удовлетворение интересов России повлечет серьезные проблемы для них внутри Грузии со стороны народа, и в то же время большое давление стран-партнеров. В последний момент на встрече было ясно, что из-за этих реакций делегация Грузии не может согласиться на ультиматум России. Еще раз подчеркиваю, что на данную минуту Россия хочет быть не стороной, а перевести все это в противостояние с оккупированными регионами, и сказать, что она примиряет стороны. Россия известна тем, что является наглым, бесчеловечным государством, империей зла"- отметил Дмитрий Шашкин.



















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