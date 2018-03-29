В госдепе США придают большое значение решению Грузии о высылке российского дипломата

29.03.2018 21:41 Решение Грузии выслать одного российского дипломата в солидарность с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери особенно важно, так это происходит по соседству с Россией, заявила в четверг представитель госдепартамента Хизер Нойерт.



"Грузия только что объявила, что выдворяет одного российского шпиона, и это важно, ведь это произошло в непосредственной близости от России", - сказала она в эфире телеканала Си-Эн-Эн.



Она вновь отметила, что Вашингтон полностью поддерживает Великобританию в рамках "дела Скрипаля" и высылает 60 российских дипломатов, а также закрывает генсконсульство РФ в Сиэтле.



Ранее в четверг министерство иностранных дел Грузии объявило о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.



4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.



Таким образом, вместе с Грузией о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 29 стран мира, а также НАТО. В общей сложности, они высылают 153 дипломата.















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