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Давид Чичинадзе: МИД Грузии идет на поводу у оппозиции


29.03.2018   21:43
Депутат парламента Грузии от правящей коалиции “Грузинская мечта” Давид Чичинадзе не разделяет решения министерства иностранных дел страны, заявившего о высылке российского дипломата. По мнению народного избранника, сделав такой шаг, правительство пошло на поводу у оппозиции.

“Серго Капанадзе потребовал, насколько я знаю, и наши власти вновь поддались. Думаю, все, чего требует наша оппозиция, противоречит интересам страны”, – заявил депутат, по мнению которого, выдворив российского дипломата Тбилиси никак не навредит Москве, а лишь создаст проблемы соотечественникам, проживающим в России.

Ранее представитель парламентского меньшинства, член “Европейской Грузии” Серги Капанадзе назвал пять причин, по которым Грузия не должна принимать заявления о неприменении силы в ходе Женевских дискуссиях. О “деле Скрипаля” и выдворении российских дипломатов из западных стран он упомянул лишь вскользь.

Позже однопартиец Капанадзе Гига Бокерия поприветствовал решение МИД Грузии, заявив: “Лучше поздно, чем никогда”. Министерство иностранных дел, напомним, объявило о высылке российского дипломата в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

СОВА





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