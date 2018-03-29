Главы МИД Грузии и Люксембурга обсудили двусторонние отношения

29.03.2018 22:03 Министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе во время своего визита в Тбилиси 28 марта, с которым он обсудил пути укрепления сотрудничества между двумя странами.



По информации МИД Грузии, министры затронули процессы европейской и евроатлантической интеграции, а также перспективы экономического сотрудничества между двумя странами.



«Грузия имеет очень твердую поддержку со стороны Люксембурга в а рамках европейского и евроатлантического процесса. Сегодня мы обсудили те устремления Грузии, те реформы, которые мы осуществляем для того, чтобы быть ближе к цели, которая имеет большое значение для нашей страны и для нашего народа - это полноценное членство в европейской и евроатлантической семье», - заявил Джанелидзе на совместной пресс-конференции после встречи.



«Мы высоко ценим твердую поддержку Люксембурга в деле защиты территориальной целостности Грузии, а также поддержку европейской и евроатлантической интеграции Грузии», - заявил Джанелидзе, добавив, что, несмотря на «очень тесные» политические и экономические отношения, «мы видим еще больше потенциала в разных секторах, в финансовом , банковском секторе, а также видим возможности по направлению образования, культуры и в других направлениях».



Джанелидзе также затронул тему первой годовщины безвизового режима и подчеркнул, что страна продолжит принимать меры по сокращению числа граждан Грузии, ищущих убежище в ЕС.















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