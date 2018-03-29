Грузинская оппозиция и итоги Женевских переговоров

29.03.2018 22:20 Депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили заявила сегодня, что позиция грузинских властей по закону «Об оккупированных территориях» должна быть категоричной.



Таким образом депутат от оппозиции прокомментировала заявление МИД РФ, в котором Москва посоветовала властям Грузии отменить закон «Об оккупированных территориях».



Последний раунд Женевских переговоров состоялся 28 марта. Его итоги в Москве оценили критически, обвинив Тбилиси в «неспособности урегулировать отношения» с Сухуми и Цхинвали.

Также в МИД РФ было названо «обнадеживающим» обращение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к руководству России от 9 марта, а вот позиция грузинской делегации в Женеве – «пропагандистской акцией».



«После заявления России очевидно, что когда в заявлении премьер-министра шла речь о пространстве, это пространство касалось проведения интересов России и выражается в снятии статуса оккупанта и признании де-факто властей сторонами. Эта попытка была остановлена после давления оппозиции и протеста. Как видно, Россия пытается осуществить те же цели в других форматах. Поэтому начался разговор об изменении Женевского формата, однако мы не дадим властям возможность, уступить государственные интересы в каких-либо форматах», — заявила Самадашвили.



Как известно, это заявление Квирикашвили было неоднозначно оценено в Грузии. В то время, как члены Кабинета министров называли его «конкретным» и «своевременным», некоторые представители оппозиции призвали главу правительства уйти в отставку.

Влияние грузинской оппозиции на результат встречи в Женеве отмечается и в статье российской газеты «Коммерсант», которая посвятила последнему раунду переговоров статью под названием «Закавказье к миру не готово».



Издание отмечает, что основной причиной отсутствия прорыва стали поправки к тексту декларации, с которыми приехала в Женеву грузинская делегация и которые оказались неприемлемыми для переговорщиков из России, Абхазии и т.н. Южной Осетии.



«Коммерсант», в частности, сообщает: «Источники “Ъ” в Тбилиси необходимость внесения поправок объясняют, в частности, бурной активностью грузинской оппозиции, обвинившей премьер-министра Георгия Квирикашвили в подготовке «капитуляции перед Москвой».



Напомним, 9 марта в обращении к руководству РФ Георгий Квирикашвили призвал вывести отношения двух стран из тупика, в котором они оказались после вооруженного конфликта 2008 года. По его мнению, для этого сторонам необходимо «сделать разумные, пусть даже небольшие шаги» навстречу друг другу. В МИД РФ в ответ заверили, что, «как и прежде, заинтересованы в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готовы идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси». Примирительный тон премьера вызвал шквал критики со стороны грузинской оппозиции, пригрозившей начать бессрочные акции протеста и поставить вопрос об отставке правительства.



В итоге премьер значительно ужесточил свою позицию и накануне женевских консультаций резко раскритиковал Москву. «Россия никак не сможет миновать ответственности за то, что произошло»,— заявил он, говоря о смерти в т.н. Южной Осетии гражданина Грузии, бывшего военнослужащего грузинской армии Арчила Татунашвили, скончавшегося 22 февраля в Цхинвале.



По версии грузинской стороны, это произошло после «допроса с пристрастием». Южноосетинские власти обвиняли арестованного в шпионаже, подготовке диверсии и геноциде осетинского народа. В Тбилиси же настаивают, что Арчил Татунашвили занимался бизнесом и в «пятидневной войне» 2008 года участия не принимал. Назвав происшедшее в Цхинвале «убийством», премьер Георгий Квирикашвили предупредил: «Ответственность за преступление, согласно международному праву, несет страна, осуществляющая реальный контроль над Южной Осетией». То есть Россия».



«Коммерсант» напоминает, что накануне очередного раунда женевских дискуссий, грузинский парламент принял специальный закон, позволяющий включать в санкционный список должностных лиц РФ и т.н. Южной Осетии, причастных к смерти Арчила Татунашвили.



Издание также приводит заявления оппозиционных депутатов грузинского парламента, сделанные перед Женевским переговорам.

«Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) Георгий Канделаки выразил недоумение в связи с тем, что власти страны «намерены подписать капитулянтскую декларацию именно в тот момент, когда весь цивилизованный мир ополчился против России из-за инцидента в британском Солсбери». По мнению оппозиционера, Грузия, наоборот, должна использовать этот момент «с целью усиления международного давления на Россию из-за оккупации Абхазии и т.н. Южной Осетии».



А соратник Михеила Саакашвили по другой оппозиционной партии — «Единое национальное движение» (ЕНД) — экс-министр иностранных дел Григорий Вашадзе предупредил: подписание декларации, тем более «наравне с Абхазией и Южной Осетией», станет «полной сдачей государственных интересов».



«Коммерсант» отмечает, что «за день до встречи в Женеве парламентская оппозиция «вызвала на ковер» замминистра иностранных дел Грузии Давида Дондуа.



«На слушаниях дипломат обещал оппозиционерам «принципиально отстаивать интересы страны. В итоге грузинская делегация во главе с замминистра Давидом Дондуа внесла в текст устного заявления о неприменении силы ряд поправок. Прежде всего, Тбилиси настаивал на упоминании в тексте необходимости выполнения Россией «Соглашения Саркози—Медведева» от 12 августа 2008 года, предусматривавшего — как-то трактуют в Тбилиси — вывод российских войск из Абхазии и т.н. Южной Осетии. Для Москвы такая постановка вопроса категорически неприемлема, поскольку 26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий и разместила там военные базы на основе двусторонних соглашений с ними», — пишет газета.



Новости-Грузия











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