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В грузинском парламентском большинстве поддержали высылку из страны российского дипломата
29.03.2018 22:21
В грузинском парламенте приветствуют решение о высылке из республики сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси и называют этот шаг выражением поддержки партнеру.
"Этот факт однозначно является выражением поддержки и солидарности конкретно в отношении сделанных Великобританией шагов. Высылка российского дипломата является подтверждением этой солидарности", - заявил журналистам лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе.
Ранее в четверг Министерство иностранных дел Грузии объявило о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
"Министерство выражает солидарность с Соединенным королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.
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