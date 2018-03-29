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Талаквадзе: То, что Гиви Таргамадзе в чем-то обвиняет Зураба Алавидзе, сам этот факт вызывает улыбку


29.03.2018   22:34
«То, что Гиви Таргамадзе в чем-то обвиняет Зуру Алавидзе, сам этот факт вызывает улыбку, — об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе, откликаясь на сегодняшнее заявление члена «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе.

По его же словам, в медиа интенсивно распространяется информация, что эти его обвинения являются управляемым процессом и возможно связаны с определенными интересами «Блэк Си Групп», которые существуют в отношении ведомства Алавидзе.

«Разумеется, журналисты должны углубиться в это и необходимо, чтобы были уличены все те люди, которые из субъективных интересов прибегают к политическим спекуляциям. Я могу со своей стороны сказать, что в инфраструктуре и в направлении пространственного развития успешно протекает тот план, который представлен в 4-пунктном правительственном плане и ведомство Алавидзе в 2017 году осуществила сотни проектов, которые способствовали созданию до 30 000 новых рабочих мест.
Разумеется, очень сложно делать серьезный комментарий относительно обвинений того человека, который сам не раз был уличен и вовлечен в процессы, которые гражданская общественность и что главное, избиратель оценил негативно во времена предыдущей власти», — заявил Талаквадзе.

На проведенной сегодня пресс-конференции член «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе обвинил департамент автодорог в коррупционной деятельности. Как заявил Гиви Таргамадзе, к коррупционным сделкам причастен министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Зураб Алавидзе. По его словам, одна из крупных коррупционных схем касается строительства дорог и укладки дорожного покрытия.






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