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Посол Великобритании в Грузии: Искренне благодарю Грузию за солидарность
29.03.2018 22:41
Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит поблагодарил Грузию за солидарность.
«Спасибо за искреннюю солидарность Грузии. Наши партнеры стоят рядом с нами, и Россия должна понять, что нарушение международного права не останется безнаказанным », — написал дипломат в социальной сети и опубликовал заявление МИД Грузии о депортации российского дипломата из Грузии.
МИД Грузии даёт семидневный срок сотруднику интересов секции России в посольствые Швейцарии, чтобы покинуть Грузию.
Бывший российский агент Сергей Скриппаль и его дочь были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Великобритания наложила ответственность за случившееся на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Вскоре после этого и другие страны выразили солидарность с Великобританией.
К этому времени до 30 государств выслали российских дипломатов, в том числе США, Канада, Австралия, страны ЕС, Молдова и Украина. По решению Вашингтона 60 российских дипломатов покинут США, в Сиэтле будет закрыто российское консульство.
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