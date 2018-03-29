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Лукас Беглингер: Выдворение сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии не отразится на швейцарском мандате


29.03.2018   22:45
Решение Грузии о выдворении сотрудника российского отделения в посольстве Швейцарии не повлияет на швейцарский мандат, заявил посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер.

Как сказал посол, от грузинской стороны уже получена нота о выдворении дипломата и российская сторона также об этом проинформирована.

«Это решение Грузии, которое мы получили в качестве ноты и мы известили об этом российскую сторону. Это решение не отразится на мандате Швейцарии», — сказал посол.

Мандат посольства Швейцарии подразумевает защиту интересов России в Грузии и аналогично, защиту интересов Грузии в России. Такое решение было принято после войны в августе 2008 года после разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией.

Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.

МИД Грузии даёт семидневный срок сотруднику интересов секции России в посольствые Швейцарии, чтобы покинуть Грузию.






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