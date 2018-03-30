Хизер Науэрт: Грузия присоединилась к нам и выдворила одного российского шпиона из страны

30.03.2018 10:05 Особо стоит отметить решение Грузии. Она присоединилась к нам и выдворила одного российского шпиона из страны, — об этом спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила после выдворения США 60 российских дипломатов.



«Грузия только что объявила, что выдворяет одного российского шпиона, и это важно, ведь это произошло в непосредственной близости от России»,— заявила в представитель Хизер Науэрт.



Грузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.















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