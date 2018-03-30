Эксперты положительно оценивают решение Тбилиси о высылке российского дипломата

30.03.2018 10:14 Грузинские эксперты и политологи позитивно оценивают решение официального Тбилиси о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».



Накануне МИД Грузии сообщил, что из страны вышлют одного российского дипломата. Сотрудник секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси должен будет покинуть Грузию в течение семи дней. Таким образом, МИД Грузии выражает солидарность с Великобританией и другими странами, которые ранее решили выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».



Наблюдатели отмечают, что сложившаяся ситуация послужила своеобразным тестом, который Тбилиси успешно прошел, открыто выразив солидарность с Европой.

«Это политический сигнал, который подтверждает единство цивилизованного западного мира. Именно это единство хотела проверить Россия. Если бы не приняли этот шаг, тогда бы оказалось, что мы не принадлежим к тому миру, который противостоит России. Это был сильный политический посыл с тем, чтобы предубедить агрессию России в будущем», — сказал в интервью телеканалу «Рустави 2» вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.



Эксперты также указывают на то, что в данном случае реакция России не будет иметь практически никакого значения, поскольку речь идет о десятках стран.



«Мы являемся одной из тех стран, которая наиболее сильно пострадала со стороны России. Именно поэтому не нужно воздерживаться от таких шагов, и я приветствую этот шаг. Что касается реакции России, реакция России будет распространяться не только не Грузии, а на все международное сообщество. Мы стали 25-й страной, которая выслала их дипломата. Не думаю, что в данной ситуации, это решение было чрезвычайным. Для нас сейчас гораздо важнее стоять рядом с Западом», — считает эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований, экс-замминистра обороны Нодар Харшиладзе.



Напомним, британские власти, обвинившие Россию в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломата.



Вслед за этим, с начала расследования инцидента с отравлением Скрипаля, о выдворении российских дипломатов из своих стран заявили 24 государства Европы, а также США, Канада и Австралия.

НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.



В августе 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. С тех пор в Тбилиси упразднено российское посольство, несколько дипломатов занимаются консульскими вопросами в российской секции при посольстве Швейцарии в Грузии. В МИД Грузии не уточнили о каком именно сотруднике идет речь.



Новости-Грузия











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