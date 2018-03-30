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Министр инфраструктуры Грузии подал в отставку
30.03.2018 10:15
Пост министра инфраструктуры и регионального развития Грузии вместо Зураба Алавидзе займет Майя Цкитишвили, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на специальном брифинге.
Цкитишвили с 2012 года возглавляла администрацию правительства Грузии.
"Я уверен, что Майя будет очень успешным министром. Я уверен, что в направлении пространственного развития, мы еще увидим очень большие успехи. Я хочу пожелать успехов Майе на новой должности, я уверен в ее успехе", — заявил Квирикашвили.
Алавидзе возглавлял ведомство с ноября 2016 года. Тогда Квирикашвили решил обновить правительство после победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах. На этом посту Алавидзе сменил Нодара Джавахишвили, занимавшего пост порядка 1,5 лет.
Майе Цкитишвили 44 года. В 1991-1996 годах она училась в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили на факультете международные экономические отношения, который окончила с отличием.
В 1996 году начала работать помощницей генерального директора Объединенного фонда трудоустройства. В 1997-2002 годах была помощницей коммерческого директора авиакомпании "Грузинские авиалинии", а после руководителем отдела договоров. В 2002-2003 году работала старшим менеджером департамента коммерции и операций.
В 2005 году продолжила работу в Cartu Group, помощником президента по международным отношениям. Позже сменила несколько компаний перед тем, как в 2009 году вновь начала работать в объединении Cartu — на должности директора Kartu management.
С 1 ноября 2012 года является главой администрации правительства Грузии. Владеет английским и русским языками. У Цкитишвили муж и дочь.
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