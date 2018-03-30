Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр инфраструктуры Грузии подал в отставку


30.03.2018   10:15
Пост министра инфраструктуры и регионального развития Грузии вместо Зураба Алавидзе займет Майя Цкитишвили, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на специальном брифинге.

Цкитишвили с 2012 года возглавляла администрацию правительства Грузии.

"Я уверен, что Майя будет очень успешным министром. Я уверен, что в направлении пространственного развития, мы еще увидим очень большие успехи. Я хочу пожелать успехов Майе на новой должности, я уверен в ее успехе", — заявил Квирикашвили.

Алавидзе возглавлял ведомство с ноября 2016 года. Тогда Квирикашвили решил обновить правительство после победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах. На этом посту Алавидзе сменил Нодара Джавахишвили, занимавшего пост порядка 1,5 лет.

Майе Цкитишвили 44 года. В 1991-1996 годах она училась в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили на факультете международные экономические отношения, который окончила с отличием.

В 1996 году начала работать помощницей генерального директора Объединенного фонда трудоустройства. В 1997-2002 годах была помощницей коммерческого директора авиакомпании "Грузинские авиалинии", а после руководителем отдела договоров. В 2002-2003 году работала старшим менеджером департамента коммерции и операций.

В 2005 году продолжила работу в Cartu Group, помощником президента по международным отношениям. Позже сменила несколько компаний перед тем, как в 2009 году вновь начала работать в объединении Cartu — на должности директора Kartu management.

С 1 ноября 2012 года является главой администрации правительства Грузии. Владеет английским и русским языками. У Цкитишвили муж и дочь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна