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Премьер-министр Грузии снова прокомментировал слухи о своей отставке


30.03.2018   11:02
Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает людей, которые, по его словам, считают дни до его отставки, расслабиться, так как это не случиться еще несколько лет.

Данное заявление премьер сделал сегодня на брифинге в администрации правительства, где Георгий Квирикашвили говорил об изменениях в правительстве. В частности на должность министра регионального развития и инфраструктуры была представлена Майя Цкитишвили, вместо Зураба Алавидзе.

«Чтобы брифинги в администрации правительства не были скучными, хочу сказать пару слов и обратиться к тем людям, которые бродят по одиннадцатому этажу администрации правительства как сорока – сплетница и установили таймеры на отставку премьер-министра, хочу из заверить, что этот таймер не прозвонит еще несколько лет. Поэтому пусть расслабятся, хорошо проспятся, пока Грузия будет идти вперед», — заявил Георгий Квирикашвили.






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