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Министр по делам беженцев и миграции Бельгии Тео Франкен планирует визит в Грузию


30.03.2018   12:19
Министр по делам беженцев и миграции Бельгии Тео Франкен планирует визит в Грузию. Информацию распространяет бельгийское агентство BRF.

По данным издания, визит связан с увеличенным количеством соискателей убежища из Грузии. По распространенным данным, Тео Франкен прибудет в Грузию в ближайшие месяцы. Он планирует посетить и Албанию.

Как пишет BRF, в прошлом году убежище в Бельгии просили около 35 грузин. В марте количество соискателей убежища утроилось.

Что касается Албании, в прошлом году в Бельгии убежища поправили 800 граждан этой страны.






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