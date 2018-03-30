Министр по делам беженцев и миграции Бельгии Тео Франкен планирует визит в Грузию

30.03.2018 12:19 Министр по делам беженцев и миграции Бельгии Тео Франкен планирует визит в Грузию. Информацию распространяет бельгийское агентство BRF.



По данным издания, визит связан с увеличенным количеством соискателей убежища из Грузии. По распространенным данным, Тео Франкен прибудет в Грузию в ближайшие месяцы. Он планирует посетить и Албанию.



Как пишет BRF, в прошлом году убежище в Бельгии просили около 35 грузин. В марте количество соискателей убежища утроилось.



Что касается Албании, в прошлом году в Бельгии убежища поправили 800 граждан этой страны.















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