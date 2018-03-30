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В правительстве Грузии ожидаются большие кадровые изменения


30.03.2018   13:43
Во власти начинаются большие правительственные изменения. Надежный источник из администрации правительства сообщил "Рустави 2", что с должностью попрощается министр регионального развития.

Зураба Алавидзе на этой должности, предположительно, сменит глава администрации правительства Майя Цкитишвили, являющаяся одним из самых приближенных лиц Бидзины Иванишвили.

Пресса активно пишет, что из правительства, возможно уйдет кадр Квирикашвили, вице-премьер Михаил Джанелидзе, и первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.

К уходу с поста готов, и ждет решения премьера министр спорта и культуры.

Георгий Квирикашвили уже заявил о том, что остается на посту премьер-министра, но по информации источника, он сохранит этот пост до июля. Перед президентскими выборами его, предположительно, сменит министр внутренних дел Георгий Гахария, или министр финансов Мамука Бахтадзе.







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