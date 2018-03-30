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Коалиция НПО предлагает парламенту законодательные поправки в связи с правосудием
30.03.2018 13:50
Члены коалиции «За независимое и прозрачное правосудие» предлагают парламенту Грузии законодательные поправки в связи с правосудием.
Объединение неправительственных организаций подготовило изменения в связи с основами дисциплинарной ответственности и институтом независимого инспектора.
По их оценке, существующая система позволяет принимать субъективные решения.
«Существующая система позволяет влиятельным судебным группам использовать и наказывать судей, которые им не нравятся, в своих интересах», — заявила исполнительный директор неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.
НПО предлагают назначать и освобождать инспектора 2/3 голосов членов Высшего совета юстиции. А в отношении судей, должен быть установлен стандарт – что будет считаться неподобающим действием. В случае запрещенной коммуникации с судьей, несообщение об информации соответствующему лицу, должны быть задействованы дисциплинарные санкции.
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