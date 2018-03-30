Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Коалиция НПО предлагает парламенту законодательные поправки в связи с правосудием


30.03.2018   13:50
Члены коалиции «За независимое и прозрачное правосудие» предлагают парламенту Грузии законодательные поправки в связи с правосудием.

Объединение неправительственных организаций подготовило изменения в связи с основами дисциплинарной ответственности и институтом независимого инспектора.

По их оценке, существующая система позволяет принимать субъективные решения.

«Существующая система позволяет влиятельным судебным группам использовать и наказывать судей, которые им не нравятся, в своих интересах», — заявила исполнительный директор неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.

НПО предлагают назначать и освобождать инспектора 2/3 голосов членов Высшего совета юстиции. А в отношении судей, должен быть установлен стандарт – что будет считаться неподобающим действием. В случае запрещенной коммуникации с судьей, несообщение об информации соответствующему лицу, должны быть задействованы дисциплинарные санкции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна