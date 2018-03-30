Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Надирашвили: В системе Алавидзе имело место коррупционное болото


30.03.2018   13:58
По заявлению «Европейской Грузии», Зураб Алавидзе был снят с должности министра регионального развития и инфраструктуры из-за коррупционных сделок, которые раскрыла «Европейская Грузия».

По словам представителя партии Ирмы Надирашвили, в министерстве Алавидзе коррупционная система была устроена совместно с главой Департамента автомобильных дорог.

«Правда такова, что министра сняли с должности из-за коррупционных сделок, о которых давно говорят «Европейская Грузия »и значительная часть средств массовой информации.

В министерстве Алавидзе имела системная коррупция. Факты коррупции были связаны с Георгием Сетуридзе, председателем Департамента автомобильных дорог. Мы видели схему, которую мы можем свободно назвать – «ноу – хау Сетуридзе – Алавидзе в отмывании и зарабатывании денег» . Сетуридзе и Алавидзе удавалось делать то, что частные компании выигрывали тендеры на дорожное строительство и затем заместители Сетуридзе переходили на работу в эти частные компании. Это ли не то, что называется получением т.н отката?», — сказала Ирма Надирашвили.

В «Европейской Грузии» также прокомментировали назначение министром регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили. По словам Гиви Таргамадзе, премьер назначил на должность Бидзину Иванишвили, так как Цкитишвили является личным кадром бывшего премьер-министра.

По информации «Европейской Грузии», на будущей недели они предоставят в Государственное антикоррупционное агентство дополнительную документации о том, как в министерстве инфраструктуры работала коррупционная система.

Майя Цкитишвили сменила Зураба Алавидзе на посту министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна