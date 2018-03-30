Надирашвили: В системе Алавидзе имело место коррупционное болото

30.03.2018 13:58 По заявлению «Европейской Грузии», Зураб Алавидзе был снят с должности министра регионального развития и инфраструктуры из-за коррупционных сделок, которые раскрыла «Европейская Грузия».



По словам представителя партии Ирмы Надирашвили, в министерстве Алавидзе коррупционная система была устроена совместно с главой Департамента автомобильных дорог.



«Правда такова, что министра сняли с должности из-за коррупционных сделок, о которых давно говорят «Европейская Грузия »и значительная часть средств массовой информации.



В министерстве Алавидзе имела системная коррупция. Факты коррупции были связаны с Георгием Сетуридзе, председателем Департамента автомобильных дорог. Мы видели схему, которую мы можем свободно назвать – «ноу – хау Сетуридзе – Алавидзе в отмывании и зарабатывании денег» . Сетуридзе и Алавидзе удавалось делать то, что частные компании выигрывали тендеры на дорожное строительство и затем заместители Сетуридзе переходили на работу в эти частные компании. Это ли не то, что называется получением т.н отката?», — сказала Ирма Надирашвили.



В «Европейской Грузии» также прокомментировали назначение министром регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили. По словам Гиви Таргамадзе, премьер назначил на должность Бидзину Иванишвили, так как Цкитишвили является личным кадром бывшего премьер-министра.



По информации «Европейской Грузии», на будущей недели они предоставят в Государственное антикоррупционное агентство дополнительную документации о том, как в министерстве инфраструктуры работала коррупционная система.



Майя Цкитишвили сменила Зураба Алавидзе на посту министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.















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